הסיפור שלי
מרדכי הסופר נולד וגדל באוסטרליה, שם פיתח מסלול לימודים ומקצועי מגוון ומעמיק. הוא למד בישיבת גדולה של אוסטרליה וניו זילנד במלבורן, והרחיב את השכלתו בלימודי הנדסה מכנית וכימיה במכללת NSW Technical College.
חלוץ בתחום ייעוץ איכות המזון HACCP באוסטרליה, מרדכי שימש במשך 25 שנה כמנהל מחלקת חומרי הגלם וייצור המזון תחת הגאון הרב משה יהודה לייב לנדא זצ"ל, רבה ואב בית דין של בני ברק. במסגרת תפקידו, היה אחראי לאישור ופיקוח על תהליכי ייצור ומקורות חומרי הגלם עבור כמה חברות גדולות, בהן קוקה-קולה וגלידות שטראוס. עבודתו דרשה שיתוף פעולה נרחב עם גופי הכשרות המובילים בעולם, במטרה להבטיח עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר של כשרות.
מעבר לאחריותו המקצועית, מרדכי מוזמן תדיר להרצות על היבטים הלכתיים וטכניים של ייצור מזון כשר, בפני קהלים בישראל וברחבי העולם. בנוסף, הוא משמש יועץ לגופי כשרות שונים, מתמחה בניתוח רכיבים ובהקמת מערכי ייצור מזון כשר. תפקידו דרש ממנו מסעות רבים ברחבי העולם, מה שהעניק לו הבנה מעמיקה של האתגרים איתם מתמודדים שומרי כשרות בעת נסיעות. ניסיון זה היווה את ההשראה לכתיבת "מדריך למטייל הכשר", המציע פתרונות מעשיים ותובנות למתמודדים עם אתגרי שמירת הכשרות בנסיעות.
מעורבות בקהילה ויוזמות חינוכיות
במהלך שהותו באוסטרליה, מרדכי לקח חלק פעיל בחיזוק הקהילה היהודית. הוא ייסד שירות שידוכים המיועד במיוחד ליהודים מסורתיים ושאינם שומרי מצוות בגילאי 30 ומעלה, שהביא להצלחות רבות, כולל לפחות 50 נישואין. כמו כן, הוא ניהל תוכנית רדיו שבועית שעסקה בנושאים רלוונטיים לאוכלוסייה זו.
בנוסף, הוא העביר שיעור תורה שבועי, בו עסק בנושאים כגון הלכה, פילוסופיה יהודית ותורת החסידות, תוך קידום הבנה עמוקה יותר של המורשת היהודית בקרב המשתתפים. תשוקתו ללימוד תורת החסידות הובילה אותו לעסוק בספר "מחיר היין" מאת הרמ"א (רבי משה איסרלס), שהפך ליסוד ספרו "מסרים ומדריך לחיים מתוך עיני מגילת אסתר".
סיפורי צדיקים ומורשת משפחתית
מרדכי ורעייתו דבורה התברכו בשמונה ילדים, המנהג המשפחתי לקרוא סיפורים יהודיים לילדיהם לפני השינה הוביל לצבירת אוסף עשיר של סיפורים יהודיים, שהיווה את הבסיס לספרי הסיפורים שחיבר, במטרה לשמר ולהנחיל את העושר הרוחני של המורשת היהודית לדורות הבאים.
באמצעות ניסיונו המגוון בתחומי הכשרות, החינוך, ההוצאה לאור והשירות הקהילתי, ממשיך מרדכי הסופר להשפיע באופן משמעותי הן על הקהילה היהודית והן על העולם הרחב.
הספרים שיצאו לאור
מתוך תוכן הספר שלטון אחשוורוש הסיפור של אחשוורוש, "המולך מהודו ועד כוש", מסמל את פרק הזמן של חיי האדם - מלידה (הודו), המסמלת את ההתחלה, ועד המוות (כוש), המסמל את החושך והסוף. חז"ל הסבירו שאחשוורוש מלך "מעצמו", כלומר הוא לא נולד למלוכה, מה שמסמל את היכולת של האדם להשיג גדוּלה דרך רצון חופשי ובחירה אישית. יכולת זו מאפשרת לאדם לבחור: להתעלות ולהיות מלאכי או להישאר אדם בשר ודם. זו היכולת הכפולה שקיימת בכל אדם. מלכותו של אחשוורוש מהודו ועד כוש מדגישה גם את כלל מסע החיים של האדם, מההתחלה התמימה של החיים, המלאה בתקווה ובהבטחה (הודו), ועד הסוף הבלתי נמנע - המוות והחושך (כוש). המסע כולל את המאבקים והבחירות שמגדירים את דרכו של האדם. תובנות רוחניות מפרק א הסיפור של אחשוורוש וושתי מציע תובנות רוחניות עמוקות. הוא מדגיש את החשיבות של התגברות על פיתויים חומריים והתמקדות בצמיחה רוחנית, ומעודד אנשים להרהר בבחירות חייהם, להבין את טבעם החולף של תענוגות חומריים ולשאוף למטרה גבוהה יותר. בכל שלב של החיים, מהנעורים (הודו) ועד הזקנה (כוש), האדם מתמודד עם אתגרים רוחניים. המפתח להתגברות על אתגרים אלה טמון בהכרה בעליונות של הצורה על פני החומר, של הרוחני על פני הפיזי. על ידי כך יכול האדם להשיג הגשמה אמיתית ולהשאיר מורשת נצחית של חוכמה ומעלה. האיחוד עם אסתר הסיפור של אסתר מייצג את החומר הנבון והמחושב הבא אחרי השכל. בניגוד לוושתי, שהוצאה להורג בשל סירובה, אסתר מגלמת את האיזון הנכון עם חוכמה וזהירות. כאשר אחשוורוש, המייצג את השכל, נרגע ומתבגר, הוא מחפש חומר מסוג שונה - כזה שמתיישר עם חוכמתו. והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי - הדבר מרמז שהמלך, או השכל, צריך לבחור בחוכמה כיצד לנהל את ההיבט החומרי שלו, כדי לוודא שהוא לא יוביל להרס. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי. הוא מסמל את השכל המואר שמופיע באדם אשר מנהל בחוכמה את גופו ותשוקותיו. מרדכי מייצג את השכל הנרכש והפנימי שנשאר לאחר המוות. תובנות רוחניות מפרק ב פרק זה ממחיש את המסע של אדם מתשוקות הנעורים לחוכמה בוגרת, תוך הדגשת החשיבות של הכפפת הרצונות החומריים לצמיחה הרוחנית ולשכל, למען חיים מספקים וצודקים.
חלק מהשאילות ותשובות מתוך הספר 1)שאלה: איזו שיטה מעשית מומלצת כדי להבדיל בין בשרי לחלבי? תשובה: שימוש בצבעים שונים עבור כלים ומשטחי עבודה בשריים וחלביים. – דף 15 2)שאלה: האם סוג הכיור משפיע על מעמדו הכשרותי? תשובה: כיורים מנירוסטה יכולים לעבור הכשרה, ואילו כיורי חרסינה וקרמיקה אי אפשר להכשיר. – דף 15 3)שאלה: איך מכשירים כיריים של אינדוקציה? תשובה: אי אפשר להכשיר כירת אינדוקציה, כי היא נחשבת ככלי חרס שעבר בכבשן. הפתרון לכירת אינדוקציה שנטרפה הוא שימוש בדיסקי ממשק ייעודיים או החלפת הכיריים. – דף 18 4)שאלה: איך מכשירים מיקרוגל? תשובה: יש להשתמש במיקרוגל אך ורק לייעוד אחד – חלבי בלבד או בשרי בלבד. אם התרחשה ערבוביה חמה, אי אפשר להכשיר אותו. – דף 21 5)שאלה: איך מכשירים תנור גז או תנור חשמלי? תשובה: יש לנקות היטב, להשאיר את התנור ללא שימוש במשך 24 שעות, ואז להפעילו למשך שעתיים על החום הגבוה ביותר. – דף 19 6)שאלה: מה זה כבוש? תשובה: מגע בין חלב וחלב או בין כשר ללא כשר שנמשך יותר מ־24 שעות, או מגע קצר יותר אם היה מעורב שם רכיב חריף, כמו בצל טרי או צ'ילי. – דף 32 7)שאלה: מה יש לעשות אם כף חלבית נפלה לסיר בשרי שיש בו אוכל? תשובה: בכל מקרה של ערבוב בין חלבי לבשרי, יש להתייעץ עם רב מורה הוראה. – דף 32 8)שאלה: מה דינם של אדים העולים ממאכל חם בשרי או חלבי? תשובה: מעמדם הכשרותי של האדים זהה למקור האוכל שממנו יצאו – בשרי או חלבי. – דף 35 9)שאלה: האם אפשר להשתמש באותו מחם להכנת קפה עם חלב וגם להכנת מרק באמצעות אבקת מרק בשרית? תשובה: אם המים יימזגו מהמחם לתוך כוס נקייה וריקה, המחם יישאר פרווה והדבר אפשרי. אך אם יש חלב או בשר בכוס, האדים שיעלו ממנה יהפכו את ברז המחם לחלבי או בשרי, בהתאמה. – דף 35Top of Form 10)שאלה: האם צריך לטבול מכשירי חשמל? תשובה: כן. – דף 42 11)שאלה: מה לעשות כשיש חשש שהטבילה תקלקל מכשיר חשמלי? תשובה: ניתן לקחת את המכשיר לטכנאי שיפרקו כך שיצא מכלל שימוש ולאחר מכן ירכיבו מחדש. כעת הכלי בבעלות יהודי מרגע היווצרו, ואין צורך לטובלו. – דף 42 12)שאלה: האם צריך לטבול צנצנות זכוכית (כגון צנצנת ריבה) או מתכת (כגון צנצנת קפה) או קופסאות שימורים שכעת מעוניינים להשתמש בהן מחדש ככלי אחסון למזון? תשובה: כן. – דף 42 13)שאלה: מה לעשות אם ביצה עם כתם דם התערבבה בטעות במאכל אחר? תשובה: יש להתייעץ עם רב מורה הוראה לקבלת הנחיות. – דף 50 14)שאלה: האם מותר להשאיר במשך הלילה ביצים ללא קליפה, או שום או בצל קלופים, מה שנקרא "לינת לילה"? תשובה: במקרה של ביצים, אין הבדל אם הביצה חיה או מבושלת. אם אין לה קליפה, אסור להשאירה. בנוגע לשום ובצל, אם גם השורש וגם כל הקליפות הוסרו, אסור להשאירם. אם נשאר חלק מהקליפה או חלק מהשורש, מותר. – דף 51 15)שאלה: איך אפשר לוודא שביצים, בצל או שום קלופים יהיו ניתנים לשימוש גם לאחר עלות השחר? תשובה: אם מכינים מהם מאכל מבעוד מועד על ידי הוספת טעם, כמו מלח, סוכר או תבלינים, או אם מבשלים את השום או הבצל, הכלל הזה אינו חל. – דף 51 16)שאלה: כיצד מזהים דג טהור? תשובה: לדג חייבים להיות סנפירים וקשקשת. מכיוון שאין דגים שיש להם קשקשים אך אין להם סנפירים, אזי אם לנתח הדג יש עור מחובר והקשקשים נראים עליו, אפשר להיות בטוחים שזהו דג כשר. אם יש חתיכת עור באריזת הדג, אך היא אינה מחוברת לדג עצמו, אי אפשר להסתמך עליה. – דף 52 17)שאלה: האם ניתן לקנות דגים ממוכר דגים שאינו יהודי, לאחר שפתח ופילט את הדג? תשובה: יש לפקח על התהליך כדי לוודא שהדג אינו מוחלף באחר. רצוי לחתוך את הדג בסכין כשרה. אם זה לא אפשרי, אפשר לחתוך לאחר מכן שכבה דקה, בעובי קליפת בצל, מכל האזורים שנחתכו בסכין הלא כשרה. – דף 52 18)שאלה: האם יש צורך להפריד בין דגים לבשר? תשובה: כן, מכיוון שכתוב בגמרא שיש בעירובם סכנה לבריאות. – דף 54 19)שאלה: מה נחשב "יין מבושל", שהלכות "יין נסך" אינן חלות עליו? תשובה: יין שחומם לחום של 100 מעלות צלזיוס. – דף 76 20)שאלה: האם ויסקי סקוטי או אירי כשר? תשובה: מכיוון שהחוקים במדינות אלו דורשים שהנוזל הנקרא "ויסקי" יתיישן במשך שלוש שנים בחבית עץ אלון, שייתכן ששימשה בעבר למשקאות אחרים, עליו לעמוד בדרישות כשרות מחמירות מאוד כדי להבטיח את כשרותו. – דף 77 21)שאלה: האם ויסקי אמריקאי או בורבון כשרים? תשובה: בשל הכללים המחמירים בארצות הברית לייצור וויסקי אמריקאי ובורבון טהור, הם בדרך כלל נחשבים ככשרים כל עוד לא מוסיפים מרכיבים אחרים כגון דבש וכו'. מכיוון שאין כללים ברורים ל"בלנדד" ויסקי או בורבון, הם אינם כשרים אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח של רב מוסמך. – דף 78 22)שאלה: אילו בעיות נוספות יכולות להיות במשקאות אלכוהוליים, חוץ מחביות ששימשו בעבר ליין לא כשר? תשובה: מדינות מסוימות, כמו ניו זילנד וסקוטלנד, מייצרות אלכוהול ממי גבינה, ולכן כל המשקאות האלכוהוליים המכילים אלכוהול כזה הם "חלב נכרי". לעיתים משתמשים באלכוהול המיוצר מענבים, ולכן הוא יכול להיות "יין נסך". כמו כן ייתכן שהשתמשו בהכנתם במרכיבים לא כשרים כמו חומרי טעם וריח, מייצבים, צבעי מאכל וכדומה. – דף 79 23)שאלה: מהו "חדש"? תשובה: אחד מחמשת מיני דגן – חיטה, שעורה, שיפון, כוסמין או שיבולת שועל – שנזרע לאחר יום ט"ז בניסן נחשב ל"חדש" ואסור באכילה עד לאחר יום ט"ז בניסן בשנה שלאחר מכן. – דף 79 24)שאלה: האם דיני "חדש" חלים רק בישראל או גם במדינות אחרות? תשובה: לפי דעתם של פוסקים רבים, דיני "חדש" חלים בכל העולם, ולא רק בישראל. – דף 80 25)שאלה: מהי "פת עכו"ם"? תשובה: לחם שנאפה על ידי גוי. האיסור אינו חל אם יהודי השתתף בתהליך האפייה, אפילו על ידי הוספה של חתיכת עץ אחת לתנור. – דף 82 26)שאלה: מה מקור ההבדל בין "בישול נכרי" ל"פת עכו"ם"? תשובה: מכיוון שלחם הוא מרכיב חיוני בתזונה שלנו, חכמים הקלו יותר בדרישה שיהודי ישתתף בהכנת הלחם לעומת מזון אחר שבושל על ידי גוי. – דף 82 27)שאלה: מהי הגדרת "לחם" המחייבת שהלחם יהיה "פת ישראל"? תשובה: א) הבצק מורכב ממים ומקמח, ומים הם הנוזל העיקרי בבצק. ב) הבצק סמיך מספיק כדי שיהיה אפשר ללוש אותו, ולא נוזלי או צמיגי. ג) הבצק נאפה, ולא רק מיטגן או מתבשל. – דף 82 28)שאלה: מכיוון שחיידקים הם מין בעלי חיים, האם ניתן להשתמש בהם בייצור מזון כשר? תשובה: אין בעיית כשרות בחיידקים עצמם, שכן הם אינם נראים לעין בלתי מזוינת, אך בכל זאת, מכיוון שאי אפשר להפרידם ממצע הגידול שלהם, אזי ניתן להשתמש בחיידקים אך ורק אם רכיבי מצע הגידול שלהם כשרים. – דף 90 29)שאלה: מהו מעמדם הכשרותי של מוצרים שנוצרו על ידי דבורים? תשובה: הפרופוליס הוא שרף עץ שנאסף על ידי דבורים, הצוף נאסף מפרחים, הדבש הוא נקטר שנאסף על ידי דבורים – ושלושתם כשרים. לעומת זאת, מזון מלכות נוצר מתוך גופן של הדבורים ולכן אינו כשר. – דף 93 30)שאלה: מהי מצוות שמיטה? תשובה: מצוות השמיטה היא להניח לאדמת ארץ ישראל בשנה השביעית – להימנע מלעבדה ומלגדל בה גידולים חקלאיים. – דף 109
